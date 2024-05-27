عمرو عرفة يعلق على مذبحة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علق المخرج عمرو عرفة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، على الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية ليلة أمس

وكتب عرفة: "نحتسبهم شهداء عند ربهم يرزقون، يارب انصر أهلنا في فلسطين، مجزرة رفح"

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.

وأكدت لجنة الطوارئ أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان إلى التوجه إليها