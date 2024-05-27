فن ومشاهير

أحمد عصام: فخور بما قدمته في نهائي الكونفدرالية ودوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد عصام مصمم التأثيرات البصرية والفاير وركس عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عما قدمه من  ألعاب فاير وإبداعات باستاد القاهرة الدولى أثناء احتفالات نادى الأهلى والزمالك بعد فوزهما ببطولة دورى الأبطال والكونفدرالية وقال في تصريح لـ"الخليج 365": في بداية حديثى أحمد الله على النجاح والإشادة التي لم تأتِ إلا بكرم من الله وجهد وشقا، لافتًا إلى أن النجاح يجعل صاحبه فخورا خاصة حينما يكون الذى قدمه له صلة بمصر وحينما يكون حدث مهما ودولى، وأشار إلى أن ما حدث خلال احتفال نادى الأهلى والزمالك باستاد القاهر كان يتم له التحضير منذ ما يقرب من شهر تقريبًا.  

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إبداع أحمد عصام
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الألعاب النارية من إخراج أحمد عصام 
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إبداعات أحمد عصام
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أحمد عصام
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ألعاب أحمد عصام
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واختتم  تصريحه بأن أكثر ما يسعده هو توصيفه بأنه وجه مصر المشرفة وهذا ما أطلقه عليه في البداية أحد أصدقائه المقربين حينما كان في بداية مشواره. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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