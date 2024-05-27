شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة تروى سبب تسميتها بهذا الاسم في حوار نادر وعلاقته بلعبة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الموافق الـ27 من مايو مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، التي ولدت في مثل هذا اليوم، وخلال حوار نادر لسيدة الشاشة العربية كما يحلو لجمهورها تسميتها تطرقت إلى العديد من الأمور حول سبب تسميتها بـ"فاتن"، مؤكدة أن شقيقها كان لديه عروسة صغيرة يسميها "فاتن"، وبالتالي قررت والدتهما في حالة إنجاب مولودة أن تكون "فاتن".

كما تطرقت خلال الحوار إلى اختيار المخرج محمد كريم لها فى دور مع الفنان محمد عبد الوهاب، مسترجعة كواليس العمل وكيف استعدت للشخصية فى سن صغير، وأبرز المواقف الطريفة التى قابلتها مع الفنان محمد عبد الوهاب.

أيضًا تطرقت إلى رأيها فى إمكانية المنافسة بالأفلام المصرية على النطاق العالمي، مشيرة إلى الميزانية وأهميتها فى العمل على أفلام ضخمة.

وبدأت الفنانة فاتن حمامة مسيرتها الفنية عندما فازت فى مسابقة أجمل طفلة فى مصر، وبعدها أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم، الذى كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب فى فيلم يوم سعيد عام 1940، واقتنع المخرج محمد كريم بموهبتها ورشحها لأول أدوارها أنيسة فى فيلم يوم سعيد..

حصلت "سيدة الشاشة العربية" على العديد من الجوائز ومنها "أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013".

ومن أجمل أفلام فاتن حمامة: "صراع في الوادى، إمبراطورية ميم، الأستاذة فاطمة، دعاء الكروان، يوم حلو يوم مر، أريد حلا، أفواه و أرانب، كرسى الاعتراف، موعد مع الحياة، الخيط الرفيع".