بعد اعتدائها على نجمات مهرجان “كان”، حارسة الأمن تفوز بهذا اللقب

حظيت إحدى حارسات أمن مهرجان “كان” السينمائي بدورته الـ ٧٧ الماضية بلقب “نجمة المهرجان” الذي أطلقه عليها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ان تمّ تداول فيديوهات قصيرة لأربع مشادات واجهتها الحارسة مع فنانات حضرن المهرجان وهن: الممثلة الفنانة كيلي رولاند، الممثلة الدومينيكية ماسيل تافيراس، المغنية الكورية يونا وفنانة أخرى لم تحدَّد هويتها.

في الفيديوهات المتداولة حاولت حارسة الأمن إستعجال الفنانات للصعود الى درج السجادة الحمراء بإتجاه قاعة المهرجان ومنعتهن من الوقوف لوقت طويل أمام عدسات الكاميرات لإلتقاط الصور التذكارية وإستعراض إطلالتهن .

وكانت الفنانة الأميركية، كيلي رولاند، أولى الضحايا حيث ظهرت في إحدى الفيديوهات وهي تشير بإصبعها بغضب في وجه الحارسة على السجادة الحمراء، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير انها إنزعجت من الحارسة التي حاولت ان تستعجلها لصعود الدرج بينما كانت تلّوّح بيدها للجماهير والمصورين .

كما انتشر مقطع مشادة آخرى للحارسة نفسها مع الممثلة الدومينيكية ماسيل تافيراس، التي كانت تحاول إستعراض فستانها الذي طُبعت عليه صورة “السيد المسيح”، لكن الحارسة منعتها من ذلك مما دفع الممثلة الدومينيكية الى توبيخها ودفعها بقوة بشكل مباشر.

كما رصدت الكاميرات الحارسة وهي تستعجل المغنية الكورية يونا من فرقة “SNSD” وتمنعها من التلويح للكاميرات، وسط ردّة فعل مسالمة للمغنية الكورية التي دخلت الى قاعة المسرح دون إعتراض.

كما تعاركت الحارسة نفسها مع شخصية غير معروفة حاولت الوقوف على السجادة الحمراء لفترة طويلة لكن الحارسة أمسكت بها وحاولت منعها وعندما أفلتت منها توّجه حراس آخرين لدعم زميلتهم.

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روّاد مواقع التواصل إتهموا الحارسة بالعنصرية وعدم إحترام الفنانات المشاركات في المهرجان، في حين أكد القيّمين على أمن المهرجان ومن بينهم زملاء للحارسة أن الأمن والأمان أهم أولوياتهم، بعيداُ عن أي فعل عنصري ويجب على الفنانين إحترام قواعد المهرجان والإلتزام بها وأن روّاد المهرجان كانوا من مختلف الأعراق والأجناس.

وكان رجل الأعمال المصري ومؤسس مهرجان الجونة السينمائي، نجيب ساويرس قد علّق على الخلاف بين الحارسة والممثلة كيلي رولاند وقال: “كنت هناك وبالفعل حراس الأمن كانوا عدوانيين وغير مهذّبين”.