أشرف زكي : لطفي لبيب "طبيب" وساعدني في مشروع تخرجي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، أسراراً لأول مرة عن الفنان القدير لطفي لبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة.

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النجم لطفي لبيب بمثابة طبيب ورجل بمعنى الكلمة، كاشفاً عن موقف حدث بينهما خلال تقديمه مشروع التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وتابع أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، :"لما كنت طالب في المعهد بعمل دراسات عليا روحت له وقولتله أنا عاوزك تعملي صورة مشروع التخرج بتاعي وهو ساكن في آخر الدنيا والمعهد كان في الهرم.. وبقى يجيلي البروفات من آخر مدينة نصر او مصر الجديدة ويعمل معايا البروفات كأنه طالب معانا في المعهد وعمل معانا عرض مشرف".

وأشار أشرف زكي، إلى أنه لديه ذكريات مع الفنان لطفي لبيب في فيلم طباخ الريس الذي تعاون فيه سويا، قائلا :"كنا بنعمل بروفات بنضحك وبنموت من أفيهات لطفي، وكان هناك مشهد بيقابل فيه رئيس الجمهورية سفير دولة عربية ومن المفترض أن نخرج من المشهد وهو يتم تصويره بطريقة هادئة ولكن حدث عكس ذلك من لطفي لبيب جعل مساعدي الإخراج وطاقم العمل يضحكون على تصرفه بطريقة كوميدية".



وأردف أشرف زكي، أنه يتمنى أن يعود المسرح للإزدهار والسينما لقوتها لأن مصر هوليوود الشرق وستظل كما هي بفضل نجوم كبار قدموا أعمال فنية كثيرة.

فيما عقب الفنان لطفي لبيب على مداخلة الفنان أشرف زكي، قائلاً:"ما أجمله ربنا يديه الصحة وطولة العمر ويخليه لينا كلنا وهو أخ لينا وناس كتير بنحبهم لأننا بندفي بعض وأنا واثق أن الوسط الفني ماشي تمام علشان أشرف زكي موجود".

الفنان لطفي لبيب

ممثل مصري، من مواليد1947، جاءت شهرته بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية.

حصل لطفي لبيب على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

بدأ “لطفي” لبيب مسيرته الفنية متأخراً 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

لطفي لبيب

ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكاً أساسياً في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصياً «فاتحة خير».

لطفي لبيب

إضافة إلى نشاطه الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، ألف «لطفى لبيب» كتاباً يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، إذ كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.