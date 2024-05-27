شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب يكشف مفاجأة في فيلم عسل أسود: محمد شرف كان المرشح لدور راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية عن مفاجأة في فيلم عسل أسود بطولة النجم أحمد حلمى، والذى عرض في عام 2010، من إخراج خالد مرعى، وتأليف خالد دياب، حيث أكد أن شخصية راضى التي قدمها في أحداث الفيلم كانت في الأساس هي للفنان الراحل محمد شرف، ولكن بسبب خضوعه لعملية في المخ وقتها، اضطر صناع الفيلم إلى تغييره.



لطفي لبيب

وعرض صناع العمل الدور على لطفى لبيب فسأل أولاً عن الفنان المفترض أن يقدم الدور فقالوا له الفنان محمد شرف، ولكن بسبب وعكته الصحية سنقوم بتغييره، لأنه لم يقدر على العمل فى الوقت الحالى، ولكن لطفى لبيب اشترط قبل تقديم الدور أن يأخذ محمد شرف أجر الشخصية كاملاً فوافق صناع العمل على فكرة لبيب.

يشار إلى أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما منح فى ختام دورته الـ72 الماضية برئاسة الأب بطرس دانيال، شهادة تقدير للفنان لطفي لبيب، الذي أعرب عن سعادته بهذا التكريم، وقال في كلمته وسط تصفيق حاد من الجمهور: "الجايزة دي أعطتني دفعة للمستقبل".