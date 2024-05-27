شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 4 أفلام قصيرة في ليلة سينمائية جديدة بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم ملتقى ميدفست في المنصورة ليلة سينمائية جديدة، لتكون ثاني محافظات الوجه البحري، يوم الخميس 30 مايو الجاري في قاعة نادي الحوار، وسيتم خلالها عرض 4 أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة مع د.ناجي شفيق مستشار الصحة العامة والمخرجة نادين خان والممثل والفنان أسامة الهادي، و يديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.

أما الأفلام التي سيتم عرضها هم فيلم "زفة" وهو فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب، والفيلم المصري "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل، تدور أحداث الفيلم حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل. أما الفيلم الثالث هو فيلم أمريكي تسجيلي بعنوان "جروب"، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهاً لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي، ويعرض أيضًا الفيلم الأردني "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.

وقال الممثل مينا النجار الشريك المؤسس للملتقي "تتميز مدينة المنصورة باهتمامها بالأنشطة الثقافية المستمرة، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين اللذين يتنقلون بين القاهرة والمنصورة لحضور فعاليات ثقافية وسينمائية، لذلك يساهم الملتقى اليوم بأنشطة من القاهرة داخل المنصورة، هذا إلى جانب اختيار أبناء المنصورة، دكتور ناجي شفيق والفنان أسامة الهادي، للمشاركة في الحلقة النقاشية، مؤكدًا أن المنصورة من المدن المصرية المصدرة للفنانين المصريين، أبرزهم الزعيم عادل إمام.