شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: أنا أب لـ 3 بنات ومش حابب أورث الفن لأولادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان لطفي لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية إنه أب لـ 3 بنات، وهو أب حازم وصارم ولكنه حنين في نفس الوقت، وعن سؤال دخول إحدهن للتمثيل، أكد لبيب أنه لا يحب أن يورث بناته للفن، وأنه سعيد بحياتهم العادية، خاصة إن لكل منهن حياتها الخاصة والعملية، وعن زوجته أضاف أنها سيدة منزل وتراعهن جميعًا وطلب من الله أن يعطيها القوة والتحمل حتى تكمل مسيرتها مع البنات.

يشار إلى أن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما منح فى ختام دورته الـ 72 الماضية برئاسة الأب بطرس دانيال، شهادة تقدير للفنان لطفي لبيب، الذي أعرب عن سعادته بهذا التكريم، وقال في كلمته وسط تصفيق حاد من الجمهور: "الجايزة دي أعطتني دفعة للمستقبل.