فريد أبو سعيد نقيب الموسيقيين في لبنان مكرمًا في مصر… اقرأ التفاصيل

في مبادرة فنية موسيقية ودّية، كرّم نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في لبنان فريد أبو سعيد بحضور أعضاء النقابة المصرية وعدد من الفنانين وذلك على هامش زيارة وفد من النقابة اللبنانية الى مقر نقابة الموسيقيين في القاهرة.

بهذه المناسبة، أعرب “أبو سعيد” عن سعادته بالتكريم، مؤكّدًا في كلمته على ضرورة التعاون والتنسيق بين النقابتَين اللبنانية والمصرية وأهمية التواصل الدائم بين الفنانين اللبنانيين والمصريين. كما أشار انه يشعر وكأنه في منزله عندما يزور القاهرة، لافتًا ان مصر إستقبلت بمحبة كبيرة جميع الفنانين اللبنانيين.

كما أعرب “أبو سعيد” عن إعجابه وسعادته بالإمتيازات والنجاحات التي حققتها نقابة الموسيقيين المصريين في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على احترامه لقرارات النقابة المصرية.

من جهته، أشار مصطفى كامل ان تكريم فريد أبو سعيد في مصر هو بمثابة ردّ للجميل، بعد أن تم تكريمه شخصياً في لبنان بحضور الفنان اللبناني وليد توفيق، خلال زيارته مقر نقابة المهن الموسيقية في بيروت.

وأضاف مصطفى كامل في كلمته أنه يرفض اي حالة فنية تضُر بالفن المصري، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مسيء. كما وجّه رسالة شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والفنانين.