فن ومشاهير

حوار الطبول من أجل السلام.. الفرح الشرقاوي يُشعل حماسة الجمهور في افتتاح المهرجان الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة -   المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.. دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى مشاركاتها في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الحادية عشرة، في حفل الافتتاح، الذي شهده أمس مسرح سور القاهرة الشمالي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.

 

 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

 وقدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية خلال الحفل مجموعة من الفقرات الاستعراضية، بقيادة الفنان أحمد واصف، منها التحطيب، الفرح الشرقاوي وغيرهما من الرقصات المستوحاة من الفلكلور الشعبي التي أشعلت حماسة الجمهور، وذلك بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. وليد قانوش، رئيس صندوق التنمية الثقافية، الفنان أحمد الشافعي،  رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وجمهور غفير ملأ جنبات المسرح.

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 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

 

 تقدم المشاركة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتعد فرقة الشرقية للفنون الشعبية من أقدم الفرق المتخصصة في الفنون الشعبية والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تكونت عام ١٩٦٨، وشاركت في أكثر من ١٠٠ مهرجان دولي، وحصلت على كثير من الجوائز وشهادات التقدير والأوسمة، بجانب عروضها المحلية.


 وتتواصل عروض الهيئة غدًا الثلاثاء مع فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بفقراتها الإيقاعية المميزة، فيما تقدم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها المستوحاة من فلكلور مدن القناة في حفل الختام ١ يونيو المقبل والمقام أيضًا بمسرح القاهرة الشمالي.

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 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

 

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 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
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 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
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 المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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