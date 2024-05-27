عشرون إصداراً جديداً للمركز القومى للترجمة

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثاً عن المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى 20 إصداراً جديداً فى مختلف مجالات وفروع المعرفة.

وتضم قائمة الإصدارات الجديدة «الذاكرة الاجتماعية: رؤية جديدة للماضى» من تأليف جيمس فينتريس ومريس ويكهام ومن ترجمة هدى زكريا، «حول العدالة على كوكبنا» من تأليف كوك تشورتان ومن ترجمة كرم عباس، «الفلسفة الطبية: مفاهيم فى الطب» من تأليف ماريو بونجى ومن ترجمة محمود خيال، «الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج» من تأليف إيجور سينشينيكو ومن ترجمة عامر محمد عامر، محمد نصر الجبالى ووائل فهيم، «قرن الدماء 1914-2014– الحروب العشرون التى غيرت العالم» من تأليف إيمانيال إيشت وبيار سارفان ومن ترجمة إقبال سمير خليفة، «الأسطورة البدوية: فى كتابات رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» من تأليف سارجا موسى ومن ترجمة منى زهير الشايب، ومن سلسلة الإبداع القصصى «عوالم اليسون بليكس المفقودة» من تأليف فرانسيسك ميراليس ومن ترجمة مصطفى سالم كما صدرت أيضاً الطبعة العربية من «مقدمة فى نظرية المعرفة»

من تأليف دان أوبراين ومن ترجمة محمد باشا، «عصر البراءة: الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» من تأليف روجر هارى ستوير ومن ترجمة محمد العجمى، «المغول والعالم الإسلامى: من الغزو إلى اعتناق الإسلام» من تأليف بيتر جاكسون ومن ترجمة منى زهير الشايب، «الحداثة والشمولية فى الفاشية الإيطالية» من تأليف إميليو جنتيلى ومن ترجمة حسين محمود ونجلاء والى، «الأدب والعلم: التأثير والتفاعل الاجتماعى» من تأليف جون كارترايت وبريان بيكر ومن ترجمة شرقاوى حافظ وإبراهيم عبدالتواب، «لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم» من تاليف هارى كولينز وروبرت إيفانز ومن ترجمة محمد مدين وأسامة رسلان، «افاق مغايرة: المحيط الهندى فى عصر الإمبريالية العالمية «من تأليف سوجاتا بوز ومن ترجمة أمانى فايز، «مصر فى العقد الأخير المديد عن القرن التاسع عشر» من تأليف مارلين بوث وأنتونى جورمان ومن ترجمة سارة عنانى، «علم بلا أعداد: دفاع عن الاسمانية» من تأليف هارترى فيلد ومن ترجمة محمد باشا، «الفولكلور المصرى: يوميات عالم ألمانى فى الريف المصرى».

من تأليف هانز فينكلر ومن ترجمة وتقديم وتعليق محمد الجوهرى، «شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالى العالمى فى الفترة من 1860 وحتى 1914 من تأليف إلهام خورى مقدسى ومن ترجمة دعاء نبيل إمبابى ومراجعة عبدالجواد توفيق محمود، «الانسان مستشرف المستقبل: نحو علم نفس جديد» من تأليف مارتن سيلجمان وبيتر رايلتون وروى بوميستر وشاندرا سريبادا ومن ترجمة أيمن عامر، «الحروب السيبرانية: اختراقات إلكترونية صادمة أذهلت عالم المال والأعمال» من تأليف تشارلز ارثر ومن ترجمى عادل على عبدالرحمن شلبى ومن مراجعة عادل الدرغامى.