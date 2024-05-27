إيرادات فيلم "بنقدر ظروفك" في شباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "بنقدر ظروفك" للنجم احمد الفيشاوي، أمس، الأحد، إيرادات بلغت 52 ألف جنيه في شباك التذاكر، وذلك ضمن قائمة الأعمال المنافسة فيموسم عيد الفطر.

وتدور أحداث فيلم "بنقدر ظروفك"، في إطار اجتماعي تشويقي، حيث قرر القائمون على العمل طرحه قبل انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى.

دور الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم بنقدر ظروفك

ويجسد الفنان أحمد الفيشاوي، خلال الأحداث شخصية حسن، وهو شخص متوسط الحال ويعيش قصة حب مع ملك والتي تقدم دورها الفنانة مي سليم، ويعيشان في حارة شعبية، ويحاولان التغلب على ظروفهما الاقتصادية الصعبة من أجل إتمام زواجهما، ويتخلل العمل العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

يشارك في بطولة فيلم "بنقدر ظروفك"، بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، كلا من : "نسرين طافش، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، إخراج أيمن مكرم وتأليف سمير النيل.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعماله فيلم "اليسيتم"، وتدور أحداثه حول يتبع العمل قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

فيلم السيستم من بطولة طارق لطفي، واحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.