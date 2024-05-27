"ملتقى عيون الدولي".. ألحان وألوان يجمع 60 عملًا تشكيليًا بقاعة زياد بكير.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف قاعة زياد بكير بدار الاوبرا معرض ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية تحت عنوان "ألحان وألوان"، ويفتتح في السابعة مساء اليوم، الاثنين، ويستمر حتى الثلاثاء 28 مايو .

يضم المعرض 60 عمل في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، منها : "الرسم - التصوير - النحت - الخزف - الأشغال الفنية اليدوية وغيرها والتى ابدعها نخبة من الفنانين ما بين متخصصين ودارسين وهواة موهوبين وأصحاب التنمية الفنية الذاتية من مصر وخارجها .

يأتى اسم المعرض "الحان والوان كنتاج لإبداعات الفنانين وقدرتهم على استخدام أدواتهم الفنية، والتى تضم تشكيلات لونية تتناغم بين وحدات العمل الفني ودرجات إتزان التكوين لتصل بالمفردات والمفاهيم الى تحقيق رؤية بصرية تمثل لحن فني يسعى إليه المبدع والمشاهد ويغرس مبادئ التذوق الفني للسمو بالروح .

أنشطة دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.