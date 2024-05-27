ياسمين رئيس تخضع لجلسة تصوير بفستان أبيض.. والجمهور: "فين العريس؟" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة ياسمين رئيس، لجلسة تصوير أنيقة عبر السوشيال ميديا مرتدية خلالها فستان أبيض، وذلك بعد جدل استعدادها للزواج من أحد رجال الأعمال، والذي أثير خلال اليومين الماضيين.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألذ عروسة" ، "طالعة حلوة" ، "إيه الجمال ده" ، "قمر ألف مبروك" ، "تجنن" ، "فين بقى العريس؟" ، "إيه المكان الغريب ده" ، "نحت الوجه مغير شكلك".

وكان عدد من الفنانين قد ظهروا بجانب ياسمين رئيس وهي مرتدية فستان زفاف منذ أيام قليلة وهم الفنانة دنيا سامي، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نجلاء بدر، الفنانة ميرهان حسين، الفنانة دينا الشربيني.

كما ظهرت "ياسمين" في احدى الصور مرتدية فستان أبيض ووشاح، كُتب عليه: "العروسة"، وفي صورة أخرى "فريق العروسة".

يذكر أن، ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، وقدمت خلاله شخصية شهرزاد.

العمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، وفاء عامر، أحمد بدير، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.