كريم فهمي: لطفي لبيب كل الناس بتجتمع على حبه وبعتبره صاحبي مش أستاذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان كريم فهمي، إنه يعتبر الفنان لطفي لبيب بمثابة صديقه وفي نفس الوقت هو أستاذه الذي تتلمذ على يده ويكن له محبة كبيرة في قلبه.

وتابع كريم فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "وحشتنا جدا يا أستاذ لطفي.. إنت لما بتطلع تطمنا على نفسك بنبقى محتاجين نشوفك أكتر وأكتر كمان.. إحنا اشتغلنا مع بعض كتير وقليل لما حد فينا من الممثلين اللي تجتمع على حد ولطفي كل الناس بتحبه وبتجتمع عليه سواء من الجمهور أو الزملاء أو الأصدقاء".

وأشار كريم فهمي، إلى أنه تعاون مع الفنان لطفي لبيب أكثر من مرة في عمل فني وله الشرف قول هذا، كما أكد أنه سوف يذهب لمقابلته خلال الفترة الحالية.

وحل الفنان لطفي لبيب ضيفاً في برنامج تفاصيل وكشف العديد من الأسرار في حياته الشخصية ورفضه دخول بناته الوسط الفني، فضلاً عن عدم ذهابه للسفارة الإسرائيلية لتكريمه وذلك عن دوره في فيلم السفارة في العمارة.