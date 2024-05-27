رميا بالرصاص.. مقتل نجم مسلسل General Hospital

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفي الممثل الأمريكي جوني واكتور، أحد نجوم المسلسل الشهير "المستشفى العام- General Hospital"، عقب إطلاق الرصاص عليه.

وكشفت شرطة لوس أنجلوس، أن جوني واكتور، توفي عن عمر 37 عاما، رميا بالرصاص، خلال محاولة سرقة سيارته.

وأوضحت في بيانها أن الممثل الراحل، فوجىء خلال تواجده مع صديق له، ب 3 أشخاص يحاولون سرقة "محول" من سيارته، وعند محاولته التصدي لهم، قاموا باطلاق الرصاص عليه.

ورحل الممثل الأمريكي، بعد نقله المستشفى، فجر اليوم الإثنين.

الممثل الأمريكي الراحل جوني واكتور، قدم شخصية "براندو كوربين" في مسلسل "المستشفى العام" ، في الفترة من 2020 وحتى 2022، وشارك في مسلسلات شهيرة مثل "Westworld" و"Criminal Minds" و"Station 19".