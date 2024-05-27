نسرين طافش تدعو لأهالي غزة بعد مذبحة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توجهت الفنانة نسرين طافش، بالدعاء لأهالي غزة بعد مذبحة رفح الفلسطينية التي وقعت مساء أمس الأحد.

وكتبت طافش، عبر حسابها على إنستجرام: "يا رب ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به استجبت أن تفرج كرب أهلنا في غزة فرجا عاجلا يا رب العالمين".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام. وأعلنت لجنة الطوارئ، أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان إلى التوجه إليها.

على جانب آخر، تشارك نسرين طافش ببطولة مسلسل "بدون مقابل" الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، ولكنه خرج من المنافسة لضيق الوقت.

تدور أحداث مسلسل "بدون مقابل" في إطار درامي حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد.

المسلسل يخوض بطولته هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزت، محمد أبو داود.