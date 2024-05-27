من "التحرش" إلى "خليك عطشان".. أزمات واجهت عمرو دياب بسبب الإعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تعرض النجم عمرو دياب، للهجوم عبر مواقع التواصل، عقب طرح الإعلان الدعائي، لإحدى شركات المياه الغازية.

النجم عمرو دياب، تعرض للهجوم بسبب مشاركته في الإعلان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "أكيد ده إعلان ..المصرية، أو الإعلان متصور قبل المقاطعة، أو عمرو دياب صوره غصب عنه كان مخطوف مثلا، أو ده شبيه عمرو دياب، أو فلوس الاعلان هتروح لصالح فلسطين، أو هتقولوا إيه كمان"

وكتب آخر: "إعلان .. الجديد فكرته حلوه... لكن في فكرة خبيثة جدا وتحدي مبطن.. احنا .. اللي تدعم الكيان، النجوم العرب ولاعيبة الكورة والناس كلها بتدعمنا في الإعلان وإنت بس ياللي مقاطع إنت الوحيد اللي واقف بعيد.. خليك عطشان".

وهاجم آخر النجم عمرو دياب، وكتب: "يعتبر الإعلان ده سقطة في تاريخ حد كبير زي عمرو دياب في ظل الأحداث هو وكل اللي شارك، مش عارف أحبه ولا أحترمه زي الأول وحتى لو فضلت مكمل، ومتابع أغانيه وأعماله أكيد بالنسبة لي مكانته اتهزت كثير، بلاش تجربوا الناس وتستفزهم .. وخليك خسران".

ودافعت أخرى، وكتبت: "إعلان عمرو دياب الجديد مع .. خليك عطشان، تم تصوير الإعلان قبل أحداث غزة وشكراً "

ومع تصاعد الهجوم، الذي وصل إلى حد قيام شركة المياه الغازية، إغلاق التعليقات في صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل، نرصد أبرز الأزمات التي واجهت النجم عمرو دياب، بسبب الإعلانات.

تحرش

أثار الإعلان الذي قدمه الفنان عمرو دياب للدعاية للموديل الجديد من إحدى السيارات، حالة من الجدل، وحاصرته الاتهامات بالتحريض على التحرش، قبل أن تقوم الشركة الرئيسية "ستروين"، بسحبه.

وقامت الشركة عبر صفحتها الرسمية بالإعلان عن سحب الفيديو كليب الذي ظهر به الفنان عمرو دياب، في إطار حملة الدعاية.

البيان الذي أصدرته الشركة باللغة الإنجليزية، قدمت رسميا اعتذارها قائلة: "نأسف بشدة، ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء".

واختتم البيان "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".

وتعرض النجم عمرو دياب ـ للهجوم، بسبب ظهوره وهو يصور فتاة دون علمها، وطاردته الاتهامات بالتحرش عقب عرضه، وتوالت التعليقات عليه حتى بعد إعلان الشركة سحبه، ومنها "هو إعلان غير لائق فعلاً مايحتملش ف ده تشكيك اصلاً".

وكتبت اخرى، تغريد غاضبة، :" مشهد إيه الي اتفهم غلط؟، المشهد واضح و صريح و استخدام سئ لخاصية الكاميرا في العربية وأصلا بيروج لكسر القانون اللي بيجرم تصوير الأشخاص في الأماكن العامة".

حلق

النجم عمرو دياب، أثار أيضا جدلا كبيرا، بعد ظهوره مرتديًا "حلق" في أحد الإعلانات لصالح مشروب المياه الغازية.

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على ارتداء الهضبة "الحلق"، وكتب البعض عبر موقع "تويتر": "عمرو لبس الحلق، احترم تاريخك، مش خايف من معجبيك، عمرو بعد ما عدى الستين لبس حلق، ماشاء الله كلهم عجزوا إلا عمرو راح حلق ورجع، هو عمرو دياب لابس حلق ولا بيتهيألي"

إنجي كيوان

وعقب ظهور النجم عمرو دياب، في كليب حملة الدعاية التي سبقت طرح العطر الخاص به، ثار الجدل بسبب ظهور الإعلامية إنجي كيوان، وتداول رواد مواقع التواصل الحديث عن ارتباطهم.

يذكر ان أن عمرو دياب، بدأ الظهور في إعلانات شركة المياه الغازية، عام 2003، بالتزامن مع طرح ألبوم "علم قلبي".