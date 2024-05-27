عباس أبو الحسن يخضع لعملية جراحية دقيقة في ساقه اليمنى.. وهذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضع الفنان عباس أبو الحسن، لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر "أكيلس" في ساقه اليمنى، بعد أزمة محاولته إنقاذ سيدتين بحادث الشيخ زايد.

وكتب أبو الحسن، عبر حسابه على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، أشكر العدد الغفير من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال عليا وكانوا بمثابة السند النفسي في اختبار صعب مريت وما زلت أمر به".

وتابع: "أنا مدين لكم بالامتنان والعرفان، خضعت أمس الأول لعملية جراحية دقيقة لترميم وخياطة طرفي وتر (أكيلس) Achilles tendon في ساقي اليمنى والذي كان قد قُطع فجأة لعدم تحمله ضغط وزن سيارتي الهائل خلال محاولتي المستميتة لرفعها وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة المرتفعة".

وأوضح: "سأظل في تلك الجبيرة السوداء المبينة بالصور لمدة 6 أسابيع ممتنعًا عن الحركة ومن بعدها برنامج علاج طبيعي لمدة ستة أشهر، على أمل استعادة حركتي الطبيعي تدريجيًا من بعدها، كما منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال أحد المصابتين وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها ما زالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج الى دعواتكم".

وأضاف: "انني سأواصل تقديم البودكاست (حوارات مع عباس) لإيماني الكامل بأهميته وجدواه في تقديم الرحلة الإنسانية والإبداعية لنماذج إستثنائية مُلهمة وناجحة في شتى المجالات وقدرته على تثقيف وتعليم وتقديم مدد حقيقي لأجيال عديدة ومختلفة وجديدة قادمة وتكون عونًا لهم في طريق تحقيق أحلامهم، وقناعتي بحاجتنا الماسة إلى مكتبة أرشيفية توثق رحلات وروح وصوت تللك الشخصيات العظيمة تصمد أمام عجلة الزمن، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكان قسم شرطة أول الشيخ زايد، قد تلقى بلاغا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يوم 20 مايو بوقوع حادث ووجود مصابين بنطاق دائرة القسم.

ووجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع إدارة المرور، وتوصلت تحريات ومعاينة الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، إلى أن الفنان عباس أبو الحسن اصطدم بسيدتين اثنتين بالطريق، فأصابهما بكسور متفرقة بالجسم.

قوة أمنية تحفظت على الممثل عباس أبو الحسن ونقلت سيارة إسعاف المصابتين إلى المستشفى للعلاج تمهيدًا لسماع أقوالهما بالتنسيق مع النيابة العامة.