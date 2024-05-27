وفاء عامر تكشف عن تعرضها لكسر في يدها وهذا ما قالته عن لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفنان لطفي لبيب عندما يقدم دور صغير أو دور كبير، فهو علامة وبصمة مميزة ولا يستطيع أحد أن يقلده وهو صاحب صوت مميز ومكانة كبيرة.

وتابعت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "إحنا بنحبك وبنقولك شد حيلك مفيش حاجة اسمها أنك قاعد في البيت يبقى خلاص.. إحنا منتظرينك وعاوزين نشتغل معاك إنت بهجة الاستوديو وأنا اشتغلت معاك قبل كده وبتضيف روح البهجة ومن الناس النضرة ربنا يديك طولة العمر".

وأشارت وفاء عامر، إلى أن جيل الفنان لطفي لبيب والراحل حسن حسني وقفوا بجوار الفنانين الجدد، وتركوا بصمة مع فنانين أصبحوا نجوم شباك حالياً مثل أحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم.

وأوضحت وفاء عامر، أن الفنان لطفي لبيب لو قدم مشهد واحداً يضيف للعمل ويترك به بصمة، فيما تأثر لطفي لبيب عندما علم بإصابة وفاء عامر بكسر في يدها خلال وقتنا الحالي.

واختتمت وفاء عامر حديثها قائلة: "محبة لطفي لبيب كبيرة عند الناس وأنا كنت عند الدكتور هنا لأني إيدي اتكسرت بس لما عرفت إن الأستاذ لطفي معاكم النهاردة قولت لازم أعمل مداخلة وأطمن عليه".