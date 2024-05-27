صلاح عبدالله: لطفي لبيب جاتله مرحلة من الإحباط بسبب التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

استعاد الفنان صلاح عبد الله، ذكرياته مع الفنان لطفي لبيب

وتابع صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، : "فاكر المنيل يا لطفي بتاع إسعاد يونس اللي كان فيه كل عواجيز مصر وعملنا فيه مسلسل دمه خفيف بس للأسف لم يذاع في مصر، وكنت أنا والراحل علاء ولي الدين أصغر اتنين في اللوكيشن، ولطفي عنده موهبة الكتابة ومتميز وقبل الستين سنة من الشهرة كان عنده مشوار في المسرح وعدد من الأعمال الفنية".

وأشار صلاح، إلى أن لطفي لبيب مرت عليه مرحلة من الإحباط من التمثيل وبدأ يتحدث معه بأن يطلب من المنتجين قراءة القصص والروايات التي كان يكتبها، وفي وقتها كان ممثل وأعجبت للغاية بأدائه بطريقة فوق الوصف.

وأوضح صلاح عبد الله، أن لطفي لبيب بعد فترة أصبح الجوكر الذي لم يستطع نجوم مصر أن يستغنوا عنه في أعمالهم الفنية سواء السينما أو الدراما وأصبح حلم كل ممثل أن يصل لأداء لطفي لبيب وقدراته

واستكمل صلاح عبد الله: "مفيش ممثل مشتغلش مع لطفي لبيب غير ولو كان مرتاح معاه وبالذات الشباب الصغير.. وأنا واحد من الناس اللي كنت لما بشتغل معاه ببقى طاير من السعادة اللي فيها ولما كنا بنخلص المشهد بنقعد نتكلم وأنا بعشقه لما كان بيحكيلي عن ذكرياته"