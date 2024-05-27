بعد شائعة خصامهما.. ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لـ بدرية طلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة للفنانة بدرية طلبة بعد الشائعات التي تم تداولها مؤخرا بشأن وجود خصومة بينهما بعد عدم حضور "ياسمين" لحفل زفاف ابنة بدرية.

وردت ياسمين، على هذه الشائعات بصورة لها مع بدرية، نشرتها عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "بدرية يعني الطيبة والجدعنة كلها يلا أشوفك قريب عشان بإذن الله نكسر الدنيا كالعادة".

وتفاعلت الفنانة بدرية طلبة مع رسالة "ياسمين" لها، وعلقت: "بحبك يا قلب وروح وعيون بدرية.. ربنا يحفظك ويحميكي".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي عرض بموسم دراما رمضان 2024.

كما أعلنت "ياسمين" عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير 2024، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".