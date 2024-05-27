مسلسلا “أخوتي” و”القضاء”يودّعان الشاشة نهائيًا و”المتوحّش” على خطاهما

اتخذت القناة التي تعرض المسلسل التركي “أخوتي” قرارًا رسميًا بوقف عرضه ولن يتجدّد لموسم خامس.

المسلسل الذي حقّق نجاحاً كبيراً ونال نسبة مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي، تعرّض لنكسة في الموسم الرابع خاصة بعد إنفصال بطلَي المسلسل الرئيسيين (عمر –بلال كوجاك وأسيا- سوبورجو جوشكون) فتراجعت مشاهدات المسلسل بشكل ملحوظ بالاضافة الى المماطلة في الأحداث.

هذا التدّهور في نسب المشاهدة دفع قناة ATV التركية الى ان تعيد تفكيرها في ما يخص الجزء الخامس من المسلسل، فقرّرت رسميًا إنهاء المسلسل وعدم تجديده الى موسم خامس.

حصل ذلك على الرغم من ان المسلسل حاز مؤخرًا على الضوء الأخضر لإنتاج جزء خامس منه، والذي كان من المقرّر ان ينتقل فيه الطلاب من المرحلة الثانوية الى المرحلة الجامعية إلا ان قرار الايقاف النهائي شكّل مفاجأة لجمهور العمل.

يذكر ان الحلقة الأخيرة من المسلسل ستُعرض على القناة التركية في الثامن من شهر حزيران/يونيو المقبل.

في سياق آخر، أقامت الشركة المنتجة للمسلسل التركي “القضاء” حفل وداع وذلك بعد ثلاث مواسم حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مسلسل Golden Palm Awards أو (جوائز السعفة الذهبية) في تركيا .

وخلال حفل توديع المسلسل الذي حضره أبطال العمل والعديد من صنّاع الدراما التركية، قدّمت بطلة العمل بينار دينيز أداء رائعاً لأغنية المسلسل SON ARZUM وسط تشجيع كبير من النجوم منهم كان اورغانجي، اردا ارانات وزينب اتيلغان .

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كما احتشد الجمهور خارج مكان الحفل لوداع أبطاله وحمل البعض يافطات كُتب عليها ” كان اورغانجي اوغلو انت مثل قهوتي ساخن وتركي”. كما أكد جمهور “دينيز” انها ممثلة مبدعة وصوتها جميل وجمعت الغناء والتمثيل معًا.

مسلسل القضاء ابطولة بينار دنيز و كان أورجنجي أوغلو قصته تدور حول قاضي نزيه ومحامية ماهره يقومان بالتعاون على اخراج شقيق القاضي المتهم ظلماً بالقتل ومن ثم تنشأ بينهما علاقه حب مشوّقة مليئة بالرومانسية والدراما.

ويبدو أن مسلسل “المتوحّش” على خطى “إخوتي” و “القضاء” حيث اتخذ القرار بإيقافه على الرغم من ان القناة قامت بتغيير توقيت عرضه من الثلاثاء الى السبت وعلى الرغم من اعطائه أكثر من فرصة لتحسين نسب مشاهدته إلا ان القرار النهائي بايقافه قد اتخذ.