تيا ديب تبرز أنوثتها بفستان رائع.. وسعر حقيبة يدها المرتفع من Dior سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وظهرت وهي ترتدي فستاناً ضيقاً متوسط الطول باللون التوركواز، من دون أكمام، ذات فتحتين عند الخصر، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وحملت تيا حقيبة يد، من دار أزياء Christian Dior، يصل سعرها إلى 2,797 يورو.

وكانت نشرت تيا ديب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، من رحلتها إلى مدينة روما في إيطاليا، حيث إستمتعت بالأماكن السياحية، بالإضافة إلى حضورها حفل يلعبون فيه موسيقى الـ techno، حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام هذه الموسيقى، وكانت تيا ترتدي جامبسوت من الجلد الأسود من دون أكمام سترابليس، وإنتعلت حذاء أسود ضخماً.



