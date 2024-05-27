شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تعلن إصابتها بكسر فى كتفها بعد 3 أشهر من كسر قدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة وفاء عامر تعرضها لكسر في كتفها وذلك بعد 3 أشهر من كسر قدمها، حيث كتبت على حسابها بـ فيس بوك: "أحبائي في الله، في أقل من أشهر اتكسرت مرة قدمي ومن 5 أيام كسر في الكتف من فضلكم ادعوا لي قوي بجد وأعتذر عن الرد".



وفاء عامر

وانتهت وفاء عامر مؤخراً من تصوير فيلم جبل الحريم فى العين السخنة، والفيلم يعتمد على البطولة النسائية حيث أن كل بطلاته من النساء، وتضم القائمة: وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، ندا بهجت، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.

يذكر أن وفاء عامر قدمت مسلسلين فى رمضان الماضى، حيث شاركت فى حق عرب إلى جانب أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت وفاء عامر فى مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة من 15 حلقة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.