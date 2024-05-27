شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: بروتوكول نقابتى الموسيقيين المصرية اللبنانية هدفه تسهيل عمل الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه خلال الفترة المقبلة سيتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المهن الموسيقية في لبنان، بهدف تسهيل عمل الفنانين في كلا البلدين.

وأضاف الفنان مصطفى كامل والنقيب اللبناني فريد بو سعيد، أن البلدين قدما فنانين عظماء ساهما في صنع تاريخ الأعمال الفنية، فكانا منبع الفن العربي.

كرم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بمصر، اللبناني فريد بو سعيد نقيب الموسيقين اللبناني في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في لبنان وأعضاء مجلس الإدارة بنقابة مصر.

وتفقد نقيب الموسيقيين بلبنان مقر النقابة وأعرب عن سعادته بالامتيازات والنجاح التي حققتها النقابة في الفترة الأخيرة.

واعتبر مصطفي كامل تكريم فريد بو سعيد في مصر هو رد الجميل، بعدما تم تكريم الأول في مقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور وليد توفيق.

وأعرب فريد بو سعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدًا أنه يشعر وكأنه في بيته مؤكدًا وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفي كامل إنه يتمنى وجود قانون حازم ليحمي الفن مقدمًا الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وقال مصطفي كامل إنه قبل توليه منصب نقيب الموسيقيين ظهر شباب استسهل الطريق ومشكلتي كانت مشكلتي مع الكلمة لأن مصر هي منارة الفن ماينفعش تكون بالأسلوب ده، وأنا مؤمن بالتطور التكنولوجي ولكن إذا هناك حالة فنية تسيء بالفن المصري تتم محاسبته وأكتر حاجة كانت شغلاني هي بتر كل أشكال الفساد وأرصدة النقابة حاليًا تجاوزت 227 مليون جنيه.