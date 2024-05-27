تعاون بين نقابة السينمائيين وجامعة حلوان لمنح الماجستير والدكتوراه للدارسين

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القاهرة - سامية سيد - وقعت نقابة السينمائيين مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان بحضور نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بهدف التعاون المشترك لتعزيز الدور البحثى والعلمى والفنى بين الطرفين لما يمثله معهد الملكية الفكرية كمؤسسة علمية وفكرية وتدريبية وبحثية، فى تقديم الدورات التدريبية، ومنح درجات علمية فى الدبلوم والماجستير والدكتوراه، في علوم الملكية الفكرية.

وستتولى نقابة السينمائيين من خلال التعاون مهام الدورات التدريبية التخصصية فى مجال الملكية الفكرية لإتاحة المجال المعرفى فى الملكية الفكرية لجميع أعضاء نقابة السينمائيين، وتعريفهم بحقوقهم قانونيًا واقتصاديًا.

وقد أكد نقيب السينمائيين مسعد فودة بأن اللقاء كان مثمرًا وما تم الاتفاق عليه يصب فى مصلحة جميع أعضاء النقابة الراغبين فى الالتحاق بالدراسة وبالدورات التدريبية، ويعزز من العلاقة بين النقابات وبين المعاهد والجامعات لخلق بيئة علمية تسهم فى نهضة وتقدم الوطن.

واضاف فودة بأن حقوق الملكية الفكيرية مرتبطة ارتباطا كليا بمجالات الإبداع، ومن ثم تسعى النقابة من خلال هذا التعاون بينها وبين معهد الملكية الفكرية لتعريف كل من يرغب من أعضاء النقابة بحقوقة الفكرية والإقتصادية، وبشكل علمى مدروس حتى يمكنه من الدفاع عنها، ويتطور فى جميع دول العالم وسيكون هذا التعاون مثمرًا للجميع، ومن خلال جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية.



جانب من التوقيع بين السينمائيين وجامعة حلوان





جانب من التوقيع

