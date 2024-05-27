شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس في جلسة تصوير بالأبيض قبل زفافها الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ياسمين رئيس لجلسة تصوير جديدة بفستان أبيض نشرتها على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت على الصور: "الفستان الأبيض"، ويأتي ذلك قبل أيام من احتفالها بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث تحتفل ياسمين رئيس بزفافها يوم الخميس المقبل 30 مايو في القلعة.

ياسمين رئيس تحتفل بالحنة مع صديقاتها

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس بحنتها يوم الثلاثاء الماضى بحضور صديقاتها من الوسط الفني على رأسهن دينا الشربيني، صبا مبارك، نجلاء بدر، ميرهان حسين، دنيا سامي وآخريات، حيث انتشرت مجموعة من الصور التي تجمعها بهؤلاء الفنانات وظهرت ياسمين مرتدية فستان أبيض، دون الكشف عن مناسبة هذه الصور.



ياسمين رئيس تحتفل بحنتها



ياسمين رئيس استأنفت مؤخراً تصوير دورها في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة وذلك بعد عرض الجزء الأول من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض الجزء الثانى في 15 حلقة أيضاً ولكن لم يتم حسم عرضه في رمضان 2025 أو في الأوف سيزون.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

فيلم الفستان الأبيض

وفى سياق آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم ويشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أول تجاربها الاخراجية.



ياسمين رئيس فى جلسة تصوير بالأبيض



جلسة تصوير بالفستان الأبيض



ياسمين رئيس بالأبيض



ياسمين رئيس فى جلسة تصوير



ياسمين رئيس بالأبيض



ياسمين رئيس قبل أيام من احتفالها بزفافها