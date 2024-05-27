شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكيات موسيقية عالمية على المسرح الصغير بالأوبرا .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار توجهات الثقافة المصرية لإلقاء الضوء على أشكال الإبداع العالمى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو بالمسرح الصغير للعازفين ريهام فايد (فلوت)، ميرنا سرور (فيولينة) ومنى واصف (هارب) .

يتضمن البرنامج عددًا من أشهر الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين منها مقدمتان للفلوت والفيولينة والهارب لـ جاك ايبيير، ليلية لـ فريدريك شوبان ، في المركب لـ كلود ديبوسي، البجعة لـ كامى سان صانس، چاز باند لـ مارسيل تورنييه، كافيه 1930 لـ استور بياتزولا، ميلودي لـ بيتر تشايكوفسكي، باروك فلامنكو لـ ديبورا هنسن كونانت، سيريناد لـ ألفونس هاسلمان، تأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسنييه إلى جانب خمس مقطوعات للفيولينة والفلوت والهارب لديميتري شوستاكوفيتش.