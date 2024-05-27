شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة من عمه.. أحمد حلمي يشارك متابعيه فيديو لابن شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره بفيديو عبر حسابه على التيك توك، مع ابن شقيقه محمد، ليظهر صورة طبق الأصل بينهما، وقدما مقطع من فيلم "الدادة دودي" للطفلين التوأم والتشابه وقولهما: "أنا مش كرم أنا كريم، أنا مش كريم أنا كرم".

وقع اختيار إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي على الفنان أحمد حلمى من أجل تكريمه في حفل افتتاح دورته الرابعة والعشرون هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو 2024 تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت مع نهاية التسعينيات.

وتألق "حلمي" منذ ظهوره الأول في السينما بفيلم "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية المميزين في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها: "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، علي جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".

وحصد الفنان أحمد حلمي العديد من الجوائز حيث حصل على جائزه المهرجان القومى للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائى عن فيلم "سهر الليالى"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور أعوام 2007 و2008 و2009 المقامة من شبكة قنوات Art عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما حصل على جوائز استفتاء الجمهور من إذاعة نجوم إف إم عامي 2007 و2008 عن فيلمي "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج" وكذلك جوائز استفتاء الجمهور من مجلة ديرجيست أعوام 2007 و2008 و2009 عن أفلام "مطب صناعى" و"كده رضا"، و"آسف على الإزعاج"، كما تم تكريمه من مهرجان المسرح العربي.