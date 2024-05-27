شكرا لقرائتكم خبر عن ديلان مينيت يتحدث على مغادرته مسلسل 13 Reasons Why بعد أربع سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الممثل العالمي ديلان مينيت، عن صمته بعد أربعة سنوات من انتهاء مسلسل 13 Reasons Why الذي كان ضمن فريق عمله، ليتحدث عن أسباب تركه للتمثيل بشكل عام.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، عن الممثل ديلان مينيت، أكد فيها أن السبب الرئيسي وراء تركه للتمثيل هو تحول التمثيل إلى وظيفة، وأن من أهدافه الرئيسية هو التركيز على شغفه الحقيقي بالموسيقي مع فرقته Wallows.

وقال مينيت في برنامج Zach Sang Show: "كنت محظوظاً لأنني وجدت النجاح في التمثيل ضمن فريق مسلسل 13 Reasons Why، وقد حظي بشعبية كبيرة وبالتأكيد وصل العمل إلى ذروة ما قمت به في التمثيل، ولكن الأمر بدأ أيضًا يبدو وكأنه نوع من العمل، كان الأمر دائمًا ممتعًا بالنسبة لي، وكان دائمًا ملهمًا حقًا، ولكن بعد ذلك بدأت أشعر وكأنها مجرد وظيفة".

وعن احتمالية عودته مرة آخري للمتثيل، قال مينيت إن متابعة شغفه بالموسيقى هو ما يبدو طبيعيًا وملهمًا، وإنه يستمتع بوقته ويفكر في العودة إلى التمثيل من حين لآخر.