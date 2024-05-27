شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحضر لألبومها الجديد وتنتهى من تسجيل أول أغنية باللهجة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة أصالة ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تطرحه قريبًا، وانتهت من تسجيل أول أغانى ألبومها الجديد باللهجة العراقية "إنسان" ومن كلمات: محمد الترك وألحان: كرار شريف وتوزيع موسيقى: على رونى ومكس وماستر: على الأمير.

وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

و تحيى النجمة أصالة حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا يوم 27 شهر يوليو القادم، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.