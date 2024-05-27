شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يدينون قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عدد كبير من نجوم الفن، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، بأشد العبارات على السوشيال ميديا.

وكتبت كارول سماحة: "أنا قلبي احترق وما عم بقدر استوعب اللى بنشوفوا مش مشاهد بأفلام هي مشاهد من الواقع حتى العقل ما بيستوعب إنها حقيقة بعد في أكتر من مجزرة وإجرام وإبادة حتى العالم يتحرك بوجه الكيان المجرم".

وقالت إليسا: "الصور والأصوات من رفح ما رح تروح من بالي الإنسانية ماتت ومن شهر أكتوبر ماتت يا رب أرحم الناس والأطفال وأرحم فلسطين شو هل الإجرام، دى الديمقراطية اللى تصدروا للعالم".

أما نجوى كرم: قالت: "ما شافت عيون البشرية أبشع من هيك إجرام يللي بينادي بالإنسانية وحقوقها خرج ولم يعد أو مش موجود أصل تحرك يا عالم"، وكتبت أصالة: "موتنا من الحزن موتنا من البكاء اللي عم بيصير برفح ما في آدمي بيسمح فيه ومالنا غير الله هو ملاذنا وبنترجاك يارب ارفع عنهم الألم إرفع عنهم الوجع وارحمهم وارحمنا يارب لو فينا نوحد الدعاء نترجى نتوسل رب العالمين أن ينجو بهم وينجو بنا".



أصالة و نجوى كرم



إليسا



تامر عاشور



كارول سماحه

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.