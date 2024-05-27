شكرا لقرائتكم خبر عن بيع دبلة فيلم عسل أسود لأحمد حلمي في مزاد خيري بأستراليا لصالح راعي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ريمون العسال، عضو الجالية المصرية الأسترالية على دبلة الفنان أحمد حلمي التي تم عرضها في مزاد خيري في سيدني لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهالي لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمصر.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الخيري الذي نظمته مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي في مدينة سيدني الأسترالية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمصر حيث إنه خلال الحفل تم تنظيم مزاد خيري لعرض أبرز مقتنيات الفنانين المصريين من أعمالهم الفنية الشهيرة، والتي ستذهب عوائدها لصالح الفقراء والأسر الأكثر احتياجًا في مصر.

وشارك في هذا المزاد الخيري النجم الكبير كريم عبد العزيز بأحد مقتنياته الفنية لصالح مؤسسة راعي مصر، كما تبرعت السيدة ليندا أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، بقميصه الشهير الذي ظهر به في مسرحية "المتزوجون".