شكرا لقرائتكم خبر عن فولة وانقسمت نصين.. عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه على (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عمرو يوسف بعيد ميلاد شقيقه على يوسف، حيث نشر صورة تجمعه بشقيقه على استورى حسابه بموقع إنستجرام وظهر وجه شبه كبير بين عمرو يوسف وشقيقه علي وكأنهما فولة وانقسمت نصفين، والفرق الوحيد هو الطول حيث إن علي يفوق شقيقة عمرو في الطول.



عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

يذكر أن النجم عمرو يوسف يعرض له حاليًا في السينمات فيلم شقو الذى حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

كما ينتظر عمرو يوسف طرح فيلم ولاد رزق – القاضية في موسم عيد الأضحى المقبل 2024، والفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.



عمرو يوسف وشقيقه