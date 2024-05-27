شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جمعت عمر الشريف وفاتن حمامة فى ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 27 من مايو الإثنين مع ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، إذ أنها من مواليد عام 1931، فهى واحدة من أهم الأيقونات فى السينما المصرية، قدمت أكثر من 100 عمل فني ما بين السينما والدراما، لكن كان للسينما النصيب الأكبر.

ودومًا مع ذكرى الراحلة فاتن حمامة يتبادر إلى الذهن الفنان الكبير الراحل عمر الشريف حيث شكلا ثنائيًا مميزًا في السينما المصرية بعد رحلة حب وزواج دام سنوات كانا فيها من أهم الأيقونات السينمائية في تاريخ العالم العربى.

وقد اشتركا الثنائى معًا فى فيلم "صراع فى الوادى" عام 1954 تدور أحداث الفيلم فى صعيد مصر قبل ثورة 23 يوليو، عن شاب يدعى أحمد يعمل مهندسًا زراعيًا ويذهب إلى قريته فى جنوب الوادى ليساعد والده "ناظر زراعة" فى تحسين سلالة القصب، وينجح فى ذلك شاركهما البطولة فريد شوقى وزكى رستم، والفيلم إخراج يوسف شاهين.

ثم جاء فيلم "أيامنا الحلوة" عام 1955 تدور أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تعيش على سطح أحد العقارات، بجانب ثلاث شباب جميعهم يحبونها، وتحتاج الفتاة إلى إجراء عملية جراحية، ويعلم الشباب عن مرضها فيسارع كل منهم إلى مساعدتها. شاركهما البطولة، عبد الحليم حافظ وأحمد رمزى وزينات صدقي، والفيلم إخراج حلمى حليم.

فيما قدما معا فيلم "صراع فى الميناء" عام 1956 الذى سلط الضوء على قصة حب بين الثنائى وسط دراما كبيرة، في عمل شاركهما البطولة أحمد رمزى وحسين رياض، والفيلم إخراج يوسف شاهين×، ومن أجمل الأفلام التى قدمها الثنائى فيلم "سيدة القصر" فى 1958.