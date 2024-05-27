يضم 4 أغاني مصرية.. شذى حسون كشفت عن برومو ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت المطربة العراقية شذى حسون عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن برومو ميني ألبوم جديد، تستعد لطرحه ويضم 4 أعمال غنائية باللهجة المصرية.

وتصدر أولى أغاني الألبوم مطلع شهر يونيو المُقبل، وتحمل عنوان "بنادي عليك"، ومن كلمات فاضل الراوي وألحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد.

وتصدر أغنية "بنادي عليك" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على يوتيوب، ويحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

ومن المُقرر طرح أغاني الميني ألبوم تباعاً على يوتيوب، وتتنوع بين الرومانسي والإيقاعي، وتحمل عناوين "بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة".

وانتهت شذى حسون من تصوير جميع أغاني الميني ألبوم تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وصُورت جميعها في مصر، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.