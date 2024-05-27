"دول بني آدمين ولا ديابة".. سميرة سعيد تعلق على مجزرة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أدانت النجمة سميرة سعيد، الاعتداءات الإسرائيلية على النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية.

وكتبت سميرة، عبر صفحتها في موقع "انستجرام": "دي كده مش دنيا.. كده غابة، دول بني آدمين ولا ديابة".

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.

وطرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "كداب”"عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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