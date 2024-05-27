علي الطيب عن الحلقات المقبلة من "دواعي السفر": "اللي جاي جميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان علي الطيب بنجاح مسلسل "دواعي السفر" الذي يشارك ببطولته نخبة من النجوم وبدأ عرضه مؤخرًا على منصة "واتش إت".

ونشر "علي" صورا من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "مبسوط اني من فريق عمل دواعي السفر مسلسل حلو أوي واللي بيتفرج لسه اللي جاي جميل، شغلي مع أمير عيد الموهوب الرايق والأستاذ كامل الباشا الموهبة وخبرة السنين، والأستاذ محمد ناير هو مش بس مخرج موهوب عامل شغل حلو كتابة وإخراج مختلف هو كمان بني آدم لطيف جدًا، والأستاذ المخرج المنفذ رضا عزاوي منتهى الجدية والاحترافية، وحب موصول لعم إبراهيم عمران الراجل الجدع حب كبير وكتير لكل اللي قابلتهم في المسلسل ومشاهدة سعيدة للجميع".

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يعيش في عالم خيالي من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب، ويشارك ببطولة المسلسل أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

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