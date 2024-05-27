إعلان تشويقي جديد لفيلم "ولاد رزق 3" استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لـ"ولاد رزق 3: القاضية" عن إعلان تشويقي جديد للفيلم استعدادًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وظهر أبطال الفيلم بالإعلان وهم يتجولون بإحدى السيارات، إلى جانب تواجدهم بأحد الملاهي الليلية، وصاحب الفيديو تعليق: "ولاد رزق ما يتخافش عليهم، لو عارفهم كويس هتعرف أن بيتخاف منهم، جاهزين لأغاني ولاد رزق 3".

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق، ليعود شبح من الماضي يلقي بظلاله على ولاد رزق، الذي يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى في عملية هي الأخطر والأكبر في تاريخ ولاد رزق، يشارك ببطولة الفيلم: الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، الفنان كريم قاسم، الفنان علي صبحي، والفنان أحمد عز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

اقرأ أيضا:

"دعواتكم بالشفاء".. عمرو عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

مزاد خيري لـ "دبلة" الفنان أحمد حلمي في أستراليا دعما للأسر الفقيرة