شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد عبد المنعم: اشتغلت كورال مع سعد الصغير بأجر 100جنيه فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن محمد عبد المنعم في برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” إنه في بداية مشواره الفني التحق بالعمل في فرقة المطرب سعد الصغير بأجر 100 جنيه.

وأضاف عبد المنعم أن الله جعله سببًا فى نجاح المطربة بوسى في بداية مشوارها بعد أن كانت تغنى في الأفراح بالأقاليم وقدم لها أغنية "أه يا دنيا" التي كانت سبب شهرتها.

وكشف عبد المنعم خلال اللقاء كيف أنه بدأ مشواره في عالم التلحين بالصدفة وعلاقته بالفنان حلمى عبد الباقى وكيف كان السبب في دخوله مجال التلحين، كما كشف عن علاقته بالفنان سعد الصغير وحقيقة مشاكله معه.