أحمد حلمي.. تكريم نجم الكوميديا في افتتاح مهرجان روتردام السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة "مهرجان روتردام للفيلم العربي" عن اختيار الفنان أحمد حلمي لتكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ24 هذا العام في هولندا، في الفترة من 30 مايو الجاري إلى 2 يونيو 2024 تقديراً لما قدّمه طوال مسيرته الفنية المميزة التي بدأت آخر تسعينيات القرن الماضي.

أحمد حلمي

أحمد حلمي

أعمال صنعت نجومية أحمد حلمي

يُشار إلى أن الظهور الأول للفنان أحمد حلمي قدم على مدار سنوات العديد من الأفلام منها "عبود على الحدود" للمخرج شريف عرفة عام 1999، ثم تقاسم البطولة مع عدد من نجوم السينما المصرية في عدة أفلام منها فيلم "سهر الليالي"، ثم بدأ في تقديم دور البطولة بعدد من الأفلام المميزة ومنها "ميدو مشاكل، صايع بحر، زكي شان، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، كده رضا، آسف على الإزعاج، لف ودوران، صنع في مصر، بلبل حيران، على جثتي، خيال مآتة، واحد تاني".

أحمد حلمي

كما حصد أحمد حلمي العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزه المهرجان القومي للسينما عن فيلم "آسف على الإزعاج"، وجائزة من مهرجان دمشق السينمائي عن فيلم "سهر الليالي"، كما حصد جوائز استفتاء الجمهور في أعوام 2007 و2008 و2009 عبر شبكة قنوات Art عن أفلام: "مطب صناعي"، "كده رضا"، و"آسف على الإزعاج".

كما انطلق النجم أحمد حلمي في عرض أحدث أعماله الفنية والتي تحمل عنوان "ميمو"، وذلك على خشبة مسرح جراند حياه، ويستعد لمقابلة جمهوره في موسم عيد الأضحى، بعدما حققت نجاحًا كبيراً مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

أبطال مسرحية ميمو

ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان و رحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، ومسرحية "ميمو " تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

مسرحية ميمو

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.