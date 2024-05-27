تركي آل الشيخ: لم نطلب استضافة السوبر الأفريقي ولا نية لذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ما تردد بشأن تقدم المملكة بطلب استضافة مباراة السوبر الإفريقي بين ناديي الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الفترة ما بين 25 إلى 30 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الإفريقي الموعد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر "تركي" منشور عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".

يُذكر أن تركي آل الشيخ أحدث نهضة كبيرة في المملكة العربية السعودية، على المستويين الرياضي والفني، خلال الفترة الأخيرة، وبينها إقامة عدد من الحفلات لكبار نجوم الموسيقى والغناء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب استضافة أحداث رياضية مهمة.