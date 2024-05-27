من داخل سيارتها.. هند عبدالحليم تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها صورًا جديدة عبر منصات السوشيال ميديا.

ونشرت "هند" صورًا "سيلفي" من داخل سيارتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بدون أي تعليق.

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الصور، وجاءت التعليقات: "جميلة أوي"، "بجد ايه الحلاوة ديه ماشاء الله"، "كلمة جميلة قليلة عليكي"، "أحلى واحدة في الستات"، "قمراية".

وكانت هند عبد الحليم انفصلت عن زوجها كريم قنديل، ونشرت تدوينة عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "أيام بتتمشي وناس بتتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".

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