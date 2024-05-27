وسط أجواء عائلية.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها نادين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنة شقيقتها نادين، بحضور شقيقها نبيل وسط تجمع عائلي، وأجواء تملؤها البهجة والسرور.

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

والتقطت نانسي عجرم وبناتها الصور التذكارية مع "أيلا" ابنة شقيقتها نادين.

وتستعد المغنية اللبنانية نانسي عجرم لطرح أحدث أغانية في الصيف، بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

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