شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ولبلبة وسميرة عبد العزيز يحضرن اليوبيل الذهبي لكتاب ونقاد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، إلهام شاهين، سميرة عبد العزيز، لبلبة، الإعلامية سهير شلبي، الإعلامية هالة سرحان، مي نور الشريف لاحتفال الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية، المقام بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني.

وتقام احتفالية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

ويتم خلال الحفل تكريم رؤساء مجلس إدارة الجمعية السابقين، وهم الكاتب والأثري كمال الملاخ، والكاتب فوميل لبيب، والناقد والمؤرخ أحمد الحضري، والكاتب السينمائي عبد الحي أديب، والكاتب الصحفي محمد صالح مدير تحرير الأهرام، والكاتب السينمائي ممدوح الليثي ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، أيضا اسم الناقد السينمائي رؤوف توفيق، واسم الدكتور محمد كامل القليوبي، واسم الناقدة إيريس نظمي، والكاتب مصطفى محرم، والناقدة خيرية البشلاوي، والناقد نادر عدلي والدكتور وليد سيف.

وتكرم الاحتفالية أيضا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والنائبة منى عمر، ومن المحافظين السابقين اللواء طارق المهدي والسيد محمد عبد الظاهر، والدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية لدعمه لمهرجان الإسكندرية السينمائي خلال فترة رئاسته لمركز الحرية للإبداع.



الهام شاهين وهاله سرحان



تكريم الفنانه لبلبة



تكريم الهام شاهين



تكريم سميرة عبد العزيز



تكريم سهير شلبي



تكريمات ف احتفالية الجمعية المصرية للنقاد (1)



تكريمات ف احتفالية الجمعية المصرية للنقاد (2)



تكريمات ف احتفالية الجمعية المصرية للنقاد (3)



تكريمات ف احتفالية الجمعية المصرية للنقاد (4)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (1)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (2)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (3)



لبلبة تقبل يد سميرة عبد العزيز (4)



لبلبة



مي نور الشريف



هاله سرحان



سميرة عبد العزيز ولبلبة والإعلامية سهير شلبي سميرة عبد العزيز ولبلبة والإعلامية سهير شلبي