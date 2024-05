شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Rising والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising يوم 14 يونيو المقبل على منصة نيتفلكس، وستصل مدته إلى ساعة و57 دقيقة.

وسيدور فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising بعدما تتعرض طوكيو للحصار بسبب هجمات الوحوش المتزايدة، حيث يعود نجم البيسبول "كين ساتو" إلى منزله على مضض ليأخذ عباءة "ألترامان" ويحمل مسؤولياته، غير أن هذا البطل الخارق يكتشف أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس في محاربة الوحوش العملاقة، بل يكمن في تربية طفلة كايجو حديثة الولادة يبلغ طولها 35 قدمًا، كان قد تبناها مكرهًا. ويتعين الآن على "ساتو" أن يرتفع فوق كبريائه لتحقيق التوازن بين العمل والأبوة مع حماية الطفلة من قوى مصممة على استغلالها لتحقيق خططهم المظلمة.

أُنتج فيلم Ultraman: Rising بتعاون مشترك بين نتفليكس وشركتى "Tsuburaya Productions" و"Industrial Light & Magic"، وهو من تأليف شانون تيندل ومارك هايمز، ومن إخراج شانون تيندل، وساعد في الإخراج جون أوشيما.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستوفر شين (You, Hawaii Five-O)، غيد واتانابي (Sixteen Candles)، تاملين توميتا (Avatar: The Last Airbender)، كيون يونج (Men in Black 3, Star Wars Rebels)، جوليا هاريمان (Camp Rock).