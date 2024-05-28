تكريم لبلبة وإلهام شاهين والراحل صلاح السعدني بحفل جمعية كتاب ونقاد السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كرمت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة عددا من نجوم الفن بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها برئاسة الكاتب والفنان كمال الملاخ وسط حضور عدد من نجوم الوسط الفني.

وشهد الحفل حضور: الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة مي نور الشريف، الإعلامية سهير شلبي، الفنانة سميرة عبد العزيز، الإعلامية هالة سرحان، والفنانة لبلبة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وشهد الحفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين تكريم عدد من المؤثرين سواء من مجلس إدارة الجمعية السابقين، وهم الكاتب الراحل كمال الملاخ، الكاتب السينمائي عبد الحي أديب، الكاتب والمؤرخ أحمد الحضري، الكاتب السينمائي ممدوح الليثي إلى جانب رؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي السابقين.

وتم تكريم عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفني، منهم: الراحل نور الشريف، الفنان الراحل محمود ياسين، الفنان الراحل عزت العلايلي، والفنانة الراحلة نادية لطفي، الفنان الراحل صلاح السعدني، المخرج الراحل عصام الشماع، الكاتب الراحل وحيد حامد، إلى جانب الفنانة لبلبة، الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، الفنانة سميرة عبدالعزيز، الإعلامية هالة سرحان، الفنان كريم كوجاك، والإعلامية سناء منصور.

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