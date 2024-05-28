محمد رمضان منفعلًا بسبب أحداث رفح: "مكسوف لنفسي ولكل عربي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انفعل الفنان محمد رمضان بسبب قصف الكيان الصهيوني للنازحين العزل في مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد المئات من المواطنين الفلسطينيين.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عبر خلاله عن أسفه مما يحدث في مدينة رفح قائلا: "والله مكسوف كسوف، مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي ربنا يرحم شهدائنا في رفح الأول ويشفي مصابينهم ويصبر أهاليهم، مكسوف أن كل جريمة بشعة عقلنا ما بيستوعبهاش وقلبنا ما بيتحملهاش واللي بنقدر نعمله ان احنا نمسك الموبايل شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه وناس تانية تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة وناس تعمل فيديو تقول اللي حاسه بيه واحنا لحد امتى هنفضل نحارب بالموبايل هنرجع كرامتنا بالموبايل ازاي، هندافع عن أخواتنا بالموبايل ازاي؟، هنحررهم بالموبايل ازاي؟".

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفلًا غنائيًا بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي مساء السبت الماضي والذي انتهى بفوز نادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء وتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

ويشارك "رمضان" بمهرجان موازين الموسيقي في المغرب وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل.

يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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