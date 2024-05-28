تركي آل الشيخ: مستمرون في الحرب على السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن أكبر عملية حجب للسوق السوداء من خلال تطبيق كشف عنه مؤخرًا وعن كونه التطبيق الذي يقوم خلاله المواطنين بالتسجيل في محاولة للقضاء على السوق السوداء.

ونشر "تركي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "اليوم صارت أكبر عملية حجب للسوق السوداء في Webook، أكثر من 4 آلاف تذكرة ولازلنا مستمرين في الحرب على السوق السوداء، وسنطرح قريبا العديد من المميزات ستحد منها بشكل كبير، ونتمنى منكم الشراء من المنصة المعتمدة، هدفنا رضاكم وأن تحصلوا على التذكرة بسعر مناسب".

وكشف "تركي" عن التطبيق لأول مرة من خلال إحدى مسابقات "موسم الرياض" بشهر أكتوبر من العام الماضي وعلق: "موقع وي بوك قريبًا بيكون له تطبيق في موسم الرياض بيكون حجوزاته عن طريقه ومستقبلًا أشياء أخرى، يعني بالعربي لن تستطيع الاستغناء عن هذا التطبيق وسنقضي فيه على أي سوق سوداء".

وحرص "تركي" مؤخرًا على تهنئة صناع وفريق عمل فيلم "نورة" كونه أول فيلم سعودي يشارك بإحدى مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي الرسمية وحصوله على "تنويه خاص" من قبل إدارة المهرجان.

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